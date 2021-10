Prikangst? Ook dan kun je terecht bij de vaccinatielocatie op het Kasteelplein

BREDA - De huidige vaccinatielocaties van de GGD West-Brabant op het Kasteelplein in Breda en Breda International Airport (BIA) blijven tot eind 2021 geopend. Dat heeft de GGD bekend gemaakt. Op de locaties zijn tegenwoordig ook extra mogelijkheden beschikbaar voor mensen met prikangst.

”We zien de afgelopen weken het aantal besmettingen weer toenemen”, legt wethouder Gezondheid Arjen van Drunen uit. “Het lijkt erop dat we voorlopig nog niet af zijn van corona. Gelukkig is het aantal mensen met ernstige klachten wel afgenomen, dankzij de vaccinaties. Het is dan ook heel belangrijk dat de pop-up vaccinatielocatie tot het einde van het jaar kan blijven staan op het Kasteelplein. We willen vaccineren zo laagdrempelig mogelijk maken, daarom hebben we gekozen voor een vaccinatielocatie midden in het centrum.’’

Prikangst

Wil je je graag laten vaccineren, maar heb je prikangst? Dan heeft de GGD daar een oplossing voor. “Op de vaccinatielocaties Breda International Airport en het Kasteelplein word je geholpen op een rustige plek en nemen de meest ervaren medewerkers van GGD alle tijd voor je”, legt de GGD uit. “Je kunt daarbij gebruik maken van een VR-bril. Mensen kunnen een rustgevend of juist spannend filmpje uitkiezen, zodat je nog maar weinig merkt van de coronaprik.”

Eerste, tweede en derde prik

Mensen kunnen bij de twee locaties terecht voor hun eerste en tweede prik. Ook mensen die een uitnodiging hebben gekregen voor een derde prik kunnen hier een afspraak maken of gewoon binnen lopen.

Mensen kunnen met én zonder afspraak terecht voor hun vaccinatie. De GGD West-Brabant vraagt wel om het legitimatiebewijs en de gezondheidsverklaring kan terplekke worden ingevuld. Er is keuze tussen twee vaccins: Janssen en Pfizer. Na de eerste vaccinatie met het Pfizer-vaccin kan een tweede vaccin via afspraak óf via vrije inloop gehaald worden.

Openingstijden

Op Breda International Airport kunnen mensen terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur en op woensdag van 8.00 tot 19.00 uur. Op het Kasteelplein is de locatie zeven dagen per week geopend van 12.00 tot 19.00 uur.