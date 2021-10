De voorverkoop voor WinterWonderBeek gaat bijna van start

PRINSENBEEK - De voorbereidingen voor de 13e editie van WinterWonderBeek zijn in volle gang. Aanstaande zaterdag start de voorverkoop van de vriendenkaartjes, waarmee winterliefhebbers kunnen genieten van onder andere de schaatsbaan en de roetsjbaan.

De organisatie van WinterWonderBeek gaat deze winter weer gezelligheid naar de Markt in Prinsenbeek brengen. Na het coronajaar waarin WinterWonderBeek niet door kon gaan, zijn de voorbereidingen voor de 13e editie weer ‘gewoon’ in volle gang. De schaatsbaan en de roetsjbaan staan dit jaar van donderdag 16 december 2021 t/m donderdag 6 januari 2022 op de markt in Prinsenbeek.

“Zaterdag 30 oktober 2021 staan wij weer met een aantal enthousiaste vrijwilligers van WinterWonderBeek bij de supermarkten Albert Heijn en Jumbo om mensen de gelegenheid te bieden om alvast één of meerdere vriendenkaartjes te kopen”, vertelt Herman Emaus. “Mocht u zelf niet gaan schaatsen maar draagt u WinterWonderBeek een warm hart toe dan staat er een donatie bus klaar voor een kleine bijdrage voor onze JUMBO Miegielsen schaatsbaan.”

Vriendenkaartjes zijn verkrijgbaar voor 5,00 euro per vriendenkaartje. Een vriendenkaartje geeft tijdens WinterWonderBeek recht op drie keer toegang. De kaarten worden verkocht van 09.00 uur tot 15.00 uur.