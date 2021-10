Inleveractie levert honderden messen, maar ook vuurwapens en een granaat op

BREDA - De politie is ‘dik tevreden’ over de wapeninleveractie dropjeknife. Die werd gehouden in de week van 11 tot en met 17 oktober. In het district Zeeland-West-Brabant zijn in totaal ruim 400 messen, steekwapens en vuurwapens ingeleverd.

Met de actie dropjeknife werden inwoners van Zeeland en West-Brabant stimuleert om hun steekwapens in te leveren in ene box op het politiebureau. Dat kon tijdens die week anoniem en zonder consequenties. Er werden in totaal 276 steekwapens en 17 zwaarden ingeleverd in de regio. Verder werden er ook 26 vuurwapens ingeleverd.

“In het begin leek men nog wat huiverig was maar later in de week werden de kliko’s goed gevuld”, laat de politie weten. “Een paar keer te goed want er kwamen ook een doorgeladen vuurwapen en een handgranaat uit de ton. Dat was dan niet de bedoeling. Als je van je vuurwapen of scherpe munitie af wilde kon je de politie bellen en werd het wapen door agenten in burger opgehaald.” Bij het inleveren van een vuurwapen volgt wel een onderzoek. Alleen wanneer er geen misdrijven met het wapen waren gepleegd, bleef het inleveren van het vuurwapen onbestraft.

Geslaagde actie

“Ieder wapen dat van de straat is scheelt mogelijk een geweldsmisdrijf”, stelt Gerda van Leeuwen, politiechef Zeeland-West-Brabant. “We wilden zoveel mogelijk wapens van de straat, daar hebben we het voor gedaan en met succes. Maar dat wil niet zeggen dat we nu de andere kant uit gaan kijken. We blijven ons focussen op het gebruik van wapens onder jongeren en het aantal vuurwapens wat in de omloop is. Maar ik kijk tevreden terug op deze actie die we samen met de burgemeesters en het Openbaar Ministerie gehouden hebben. Misschien komt er nog een vervolg.”