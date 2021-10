Mars door de stad en een bloemenhulde: Zo herdenkt Breda de bevrijding

BREDA - Stichting Bredase Veteranen pakt zaterdag 23 oktober groots uit voor de herdenking van de bevrijding. Er zal onder andere een mars door de Bredase binnenstad trekken en bij de Parade zal burgemeester Paul Depla een toespraak houden.

Gedurende het bevrijdingsweekend staan verschillende activiteiten op de planning die de duizend veteranen die woonachtig zijn in gemeente Breda in het zonnetje zetten. Dat start om 13.00 uur met de herdenking op het Poolse Ereveld, waar burgemeester Depla bloemen zal leggen.

Om 14.00 uur start het programma op de Grote Markt. Daar zal Paul Depla voor het stadhuis het welkomstwoord houden voor de Bredase veteranen en de gasten uit Polen, gevolgd door een concert van het militaire orkest uit Zagan. Om 14.30 start vervolgens een parademars door de stad van de Poolse Erecompagnie, het militaire orkest, Bredase veteranen, de Poolse scoutinggroep uit Breda, schoolkinderen en bewoners van Breda. Die mars gaat vanaf de Grote Markt naar de Parade 12-14.

Aan de Parade wordt het programma vervolgd. Er zal om 15.00 uur een bloemenhulde zijn bij de gedenkplaquette gewijd aan de soldaten van de 1e Poolse Pantserdivisie. Om 16.00 uur wordt in het Chassé Theater het concert Heimee naar Polen uitgevoerd door artiesten uit Nederland en Polen.

Herdenken

Breda werd op 29 oktober 1944 bevrijd door de Polen. Vijf maanden lang verbleef de divisie in Breda, waarna een hechte band ontstond die vandaag de dag nog steeds voort duurt. Ieder jaar, rond de 29e, staat Breda stil bij het moedige optreden van debevrijders. Dat herinneren we dan ook tijdens de nationale bevrijdingsdag, nationale veteranendag, en tijdens dit weekend. Afgelopen jaar liep dat iets anders door corona; toen was burgemeester Paul Depla bijna alleen op het Ereveld om een ode te brengen met een bloemenkrans en een speech.