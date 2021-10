Weerbericht Breda: ‘Vrijdagmiddag buien, weekend rustig herfstweer’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 22 oktober 2021.

Een front met buien, horende bij een lagedrukgebied over Scandinavië, trekt vrijdagmiddag over Brabant zuidoostwaarts. Het komt tot stilstand en verzwakt door een zich opbouwend hogedrukgebied.



Verwachting voor vrijdag 22 oktober

In de nacht van woensdag op donderdag hield storm Aurore flink huis in Breda. Officieel was Aurore alleen in Zeeland een storm met gemiddeld 9 Beaufort. Wel waren er in Brabant zware windstoten tot 90 km/u. In de volksmond wordt dat vaak als storm benoemd. De schade betrof vaak nog flink bebladerde bomen en gevolgschade van die omgewaaide bomen. Vandaag vrijdag is het overwegend grijs bewolkt weer. Soms een knipoogje van de zon, maar de kans op een lokale bui groeit vanmiddag. De zuidwestenwind is gemiddeld matig, 3 tot 4 Beaufort. In de buurt van buien zijn lokaal nog windstoten tot 60 km/u mogelijk. De wind zal vanavond naar west draaien en afzwakken. Het is frisjes met hooguit een graad of 11.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 23 oktober

De dag begint bewolkt en grijs. Restanten, wolkenvelden van het verzwakkende buienfront van vrijdag. In de middag komt de zon er af en toe door en wordt het met 12 graden een fractie zachter. De wind waait zwak uit het zuiden of zuidwesten met gemiddeld 2 Beaufort.



Zondag 24 oktober

De wind trekt aan uit het zuiden en wordt matig, gemiddeld 3 Beaufort. De zon krijgt meer ruimte, maar er zullen af en toe ook wolken(velden) voorbij drijven. Het wordt met 13 of 14 graden nog iets zachter.



Maandag 25 oktober

De maandag brengt geen ideaal weer voor de herfstvakantie. Het is meestal bewolkt en er is kans op enkele lokale buien/buitjes. De wind waait matig uit het zuiden, gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Maxima rond de 13 of 14 graden.



Zo was het weer donderdag 21 oktober 2021

Maximumtemperatuur: 14,5 graden

Minimumtemperatuur: 7,3 graden

Neerslag: 23,9 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 22 oktober 2021 om 12:00 uur