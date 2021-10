Carpaccio maakt weer plaats voor spareribs op de Grote Markt

BREDA - De eigenaar van de horecazaak toverde de Ribsfactory meer dan een jaar geleden om in de Carpaccio Club. Maar vanaf deze winter keert Ribsfactory terug. De spareribstent opent opnieuw zijn deuren, en Bredanaars kunnen er al snel terecht.

Het was even wennen toen je ineens de rode parasols voor de ribsfactory zag staan. Anderhalf jaar geleden besloot de eigenaar het na een horecasluiting even helemaal opnieuw aan te pakken en richtte de Carpaccio Club op. Maar de vragen wanneer de oude bekende ribsfactory terug zou komen bleven aanhouden, laat Ribsfactory nu weten. En dus wordt het roer opnieuw omgegooid. Eind november is het dan zover: Op dezelfde plek als voorheen, aan de Grote Markt op nummer 21, opent het spareribsrestaurant daar opnieuw.

Heropening

De Ribsfactory is in een compleet nieuw jasje gestopt. Buiten een nieuw interieur en uitstraling is ook de kaart verandert, met als gemene deler de spareribs. Vanaf 18 november kun je weer terecht bij het restaurant.