Taxichauffeur bekneld bij botsing op de Hooghout

Twee auto’s zijn met elkaar in botsing gekomen op de Hooghout. Dit gebeurde bij de kruising met de Agaatstraat. Een taxichauffeur is bij de botsing bekneld geraakt in zijn voertuig en moest door de brandweer uitgeknipt worden.

De inzittenden van het andere voertuig kwamen met de schrik vrij. Zij namen echter de benen en zijn momenteel spoorloos. De politie is op zoek. Hierbij is nog niet duidelijk om hoe veel personen het gaat.