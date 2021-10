Zonnig weer zorgt voor drukbezochte laatste dag van najaarskermis

BREDA - Van spookhuizen en touwtrekken tot torenhoge attracties en lekkernijen. De afgelopen tien dagen stond het Chasséveld in het teken van de Bredase najaarskermis. Al de hele dag schijnt de zon volop en is de lucht stralend blauw. Dat zorgt ervoor dat veel Bredase gezinnen nog snel een bezoekje brengen aan de kermis.

Dagenlang werd er hard gewerkt aan de opbouw van de Bredase najaarskermis, maar sinds vrijdag 15 oktober kunnen Bredanaars weer volop genieten van de najaarskermis op het Chasséveld. Van spannende torenhoge attracties tot een draaimolen en de gokkasten, met in totaal 55 attracties is er altijd voor ieder wat wils. Dat zorgt er dan ook voor dat jong en oud op de kermis te vinden is. De stralend blauwe lucht en heerlijke zon zorgen vandaag nog eens voor extra drukte. Dat betekent even in de rij staan bij de attracties, maar er is gelukkig nog genoeg ruimte om rond te lopen.

Heb je spijt dat je nog geen kijkje bent gaan nemen of heb je nog bonnen thuis liggen? Dan is vanavond je laatste kans. Om 23.00 uur gaan de flikkerende gekleurde lichtjes weer uit en daarmee verdwijnt de luide muziek en geur van oliebollen weer van het Chasséveld. Alles keert dan weer terug naar het oude.

Check-app

Om de kermis of de kermiskoers te bezoeken is het laten zien van een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs niet nodig. De najaarskermis is namelijk een doorstroomevenement, waarvoor het tonen van een QR-code in de coronacheckapp niet nodig is.