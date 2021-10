Hartverwarmend: Voor 20.000 euro aan trainingspakken voor Bredase kinderen

BREDA - Een gloednieuw Black Bananas trainingspak. Daar kunnen veel Bredase kinderen wiens ouders een kleine portemonnee hebben alleen maar van dromen. Maar dit weekend laat Soccer Fanshop die droom voor maar liefst 150 kinderen uitkomen. Het eerste pak werd al in bijzijn van wethouder Adank overhandigd.

Komend weekend geeft de winkel aan de Haagdijk voor maar liefst 20.000 euro aan Black Bananas trainingspakken weg. Die worden gedoneerd aan kinderen van Bredanaars die een Bredapas hebben. Dat zijn Bredanaars die het financieel niet zo breed hebben. Bij de aftrap van de actie afgelopen weekend werd in bijzijn van wethouder Adank het eerste pak al overhandigd aan een blije, jonge Bredanaar.

“Als het iedere maand een kwestie is van de eindjes aan elkaar knopen, dan zit de luxe voor nieuwe kleren er vaak niet in", stelt wethouder Adank. "Voor veel Bredapas-houders is dit helaas de realiteit. We proberen hen als gemeente natuurlijk te ondersteunen waar we kunnen. Het is daarom ook extra mooi dat een lokale ondernemer, hier onbaatzuchtig in helpt. En zo iets teruggeeft aan de mensen in zijn stad. Petje af voor deze actie Soccerfanshop. De reacties van de kinderen zijn heel enthousiast en daar is het iedereen uiteindelijk om te doen.”

De 150 gezinnen die zijn geloot uit alle Bredapas-houders om een trainingspak te komen uitzoeken zijn doormiddel van een brief op de hoogte gebracht. Op vertoon van deze brief kunnen zij binnen het door hen gekozen tijdslot een trainingspak komen halen in de winkel aan de Haagdijk. Het wordt een mooi feestelijke weekend waarin zelfs een speciale rapper, een freestyler en een DJ langs komen. Allemaal om de kinderen een dag te bezorgen die zij nooit meer vergeten.