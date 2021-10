Weerbericht Breda: ‘Later in de week mooi herfstvakantieweer met veel zon’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 25 oktober 2021.



Er trekken regenfronten van een lagedrukgebied bij IJsland over Brabant. Een buienlijn schampt vanavond het westen van Brabant. Vanaf dinsdag bouwt zich een hogedrukgebied boven het oosten van Europa op. Dit brengt voor de rest van de week fraai herfstvakantieweer.



Verwachting voor maandag 25 oktober

Er zijn veel wolkenvelden en soms breekt de zon even door. In de loop van de middag kan er lokaal een bui of wat regen vallen. Hoe verder naar het westen in Brabant, hoe groter de kans. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten met gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Maximumtemperaturen tot 14 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 26 oktober

Wolkenvelden en droog. Geleidelijk breekt de zon meer en meer door. De zuidwestenwind is matig, gemiddeld met 3 of 4 Beaufort. Maxima tot 1 graden.



Woensdag 27 oktober

Op wat wolkenveldjes na heeft de zon de overhand. De zuidwestenwind is matig, 3 Beaufort. Middagtemperaturen kunnen al reiken tot 17 graden.



Donderdag 28 oktober

Er hangt donderdag een nazomers sfeertje. Het is zonnig en droog met hooguit wat vriendelijke wolken. De zuidenwind waait zwak tot matig met 2 of 3 Beaufort. Het is in de zon aangenaam met maxima tot lokaal 19 graden.



Zo was het weer zondag 24 oktober 2021

Maximumtemperatuur: 15,2 graden

Minimumtemperatuur: 4,4 graden

Neerslag: 0,2 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 25 oktober 2021 om 12:00 uur