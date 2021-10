Burgernet: Vrouw (23) vermist in omgeving van Poolseweg

BREDA - Er is een 23-jarige vrouw vermist in Breda. Ze is vermoedelijk ergens in de omgeving van de Poolseweg.

Update 13.29 uur: De vemist vrouw is in goede gezondheid gevonden

Er is maandagmiddag een burgernetmelding verstuurd vanwege de vermissing van een 23-jarige vrouw in Breda. De vrouw is vermoedelijk in de omgeving van de Poolseweg.

Het gaat om een 23-jarige vrouw van 1 meter 85 lang. Ze heeft blond haar met blauwe punten. Ze draagt een witte trui met capuchon, een zwart vest en jeans.

Wie tips heeft, wordt gevraagd 112 te bellen.