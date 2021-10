Kabinet kondigt weer een coronapersconferentie aan

BREDA - Het is lang geleden dat premier Rutte en minister De Jonge een coronapersconferentie hielden. Maar op dinsdag 2 november zullen zij Nederland weer toespreken. Dat meldt de NOS.

Het kabinet maakt zich zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Daarom lijken nieuwe maatregelen onvermijdelijk.

Om wat voor maatregelen dit gaat, is nog niet duidelijk. Het OMT zal nog met een advies komen.

De laatste coronapersconferentie was op 14 september. Toen werd er bekend gemaakt dat er een einde kwam aan de 1,5 meter en werd het gebruik van de coronacheckapp op veel locaties verplicht.

Amphia

Het Amphia Ziekenhuis maakt iedere week bekend hoeveel coronapatiënten er in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daar is een lichte stijging te zien. Momenteel liggen er negen coronapatiënten in het Amphia, waarvan 1 op de IC. Een maand geleden, op 21 september, waren dat er vier waarvan 1 op de IC.