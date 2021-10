Forse schade aan de A16: Weg blijft tot na de avondspits gesloten

BREDA - De schade aan het asfalt van de A16 is groot na de autobrand die maandagochtend plaatsvond. De verwachting was dat de herstelwerkzaamheden rond 15.00 uur afgerond zouden worden, maar dat blijkt niet haalbaar. De weg blijft tot na de avondspits dicht.

Het is al heel de maandag aansluiten op de A16 in de richting van Rotterdam. 's Ochtends vloog daar een bestelbus in brand. Na het blussen bleek dat er veel schade aan het asfalt was ontstaan. De weg moest daarom dicht blijven.

De verwachting was in eerst instantie dat de weg in de middag weer open zou gaan. Maar dat blijkt niet haalbaar. Het herstel gaat tot na de avondspits duren. De blijft A16 blijft dicht tussen Breda-West en Zevenbergschen, je kunt er alleen via de vluchtstrook langs. De vertraging is dan ook groot.

Het verkeer wordt aangeraden om niet aan te sluiten in de file maar om om te rijden. Dat kan via de oostkant van Breda via de A58, A27 en A15.