Een BH in een smeltend ijsblok van 120 kilo aan de Veemarktstraat

BREDA – Het klinkt redelijk bizar: Een ingevroren BH in een ijsblok van meer dan 120 kilo. En dat is het ook, geeft Nathalie van lingeriewinkel Naron lachend toe. De zaak bestaat 25 jaar, en wilde het op een unieke manier vieren. “Daarom hebben we deze bijzondere winactie bedacht. Wie raadt hoe lang het duurt tot de BH uit het blok gesmolten is, wint een jaar lang gratis lingerie.”

Vanmiddag werd het grote blok ijs bij de lingeriewinkel aan de Veemarktstraat onthuld. Het blok ijs is maar liefst 1 meter hoog, 50 centimeter breed en 25 centimeter dik en weegt 120 kilo. In het midden van het blok zit een BH. De grote vraag is hoe lang het zal duren tot die BH de grond raakt. En de Bredanaar die dat het meest precies kan voorspellen, wint een jaar lang gratis lingerie en badkleding.

De onthulling van het ijsblok was voor eigenaren Nathalie en Sharon een feestelijk moment dat gevierd werd met ‘borstenbroodjes’ en ‘cupcakes’. Wethouder Boaz Adank was ook aanwezig bij de gelegenheid ter ere van het 25-jarig bestaan van de zaak. De winkel is sinds 1996 gevestigd in de Veemarktstraat en zich richt op vrouwen met een grote maat borsten en billen. ‘”De hele week organiseren we leuke events en acties omtrent ons jubileum. En nu lanceren we dus deze winactie,’’ legt Nathalie uit. Ze kwam op het idee door soortgelijke winactie bij een andere zaak. ‘’En daar hebben we nu onze eigen twist aan gegeven.’’

Bredanaars die nog een gokje willen wagen voor de winactie, kunnen vandaag nog de hele dag raden hoe laat de BH valt door het gesmolten ijs. Dat kun je laten weten op de socials of via de e-mail van Naron. Degene die het dichtste bij het tijdstip zit, wint een jaar lang gratis lingerie en badkleding. Het smelten van het ijsblok zal te volgen zijn via een live stream.



De ‘cupcakes’ - Naron