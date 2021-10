Brrrr! Bredanaars nemen dit weekend een duik in Galderse Meren tijdens Nationale IJszwemdag

BREDA - IJszwemmen, dat klinkt nogal koud. Toch draaien sommige mensen er warm voor. Daredevil Karin van Nassau doet het nu al een paar jaar en organiseert aanstaande zondag een duik in de Galderse Meren tijdens de Nationale IJszwemdag.

Dat de Galderse Meren alleen in de zomer druk bezocht worden door recreanten die graag een plons willen nemen, is allang verleden tijd. Een steeds groter wordende groep zwemmers weet de plas net buiten Breda inmiddels ook in de koudere maanden te vinden. Eén van hen is Karin van Nassau. Zij neemt regelmatig een ijsduik in het water. “Ik word er warm van.”

Aanstaande zondag organiseert Karin een gezamenlijke duik in de Galderse Meren tijdens de Nationale IJszwemdag. Deze kon afgelopen jaar door corona niet doorgaan. “Dit jaar gaan we voor de herkansing op 31 oktober. Om 11 uur kun je kennis maken met het zwemmen of dippen in koud water.”

De watertemperatuur van de Galderse Meren is momenteel nog niet heel erg laag. “Dat komt omdat we vroeg in het seizoen starten. Het zal rond 11 á 12 graden zijn die dag.” Iedereen kan meedoen aan de duik. Er zijn geen kosten aan het evenement verbonden. “Wel mag er een bijdrage gedaan worden deze dag voor Stichting Hartekind. Twee fanatieke ijszwemsters van onze groep zwemmen heel de winter voor deze mooi stichting.”

Zin in een verfrissende duik? Opgeven kan via karin@zwemcoachingbreda.nl.