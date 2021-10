Waterspeelplek op Grote Markt wordt een feit: Werkzaamheden van start gegaan

BREDA – De bouwwerkzaamheden voor de waterspeelplek op de Grote Markt zijn van start gegaan. De fontein, die voor het stadhuis zal verschijnen, moet zorgen voor verkoeling in de stad tijdens de zomerse dagen en biedt kinderen een nieuwe speelplek in de binnenstad.

Terwijl je kinderen op een warme zomerdag aan het spelen zijn, kun jij een drankje doen bij een van de terrassen op de Grote Markt. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe kindvriendelijke waterspeelplek. Uit onderzoek blijkt dat de Grote Markt tot één van de warmere plekken van de stad behoord. Dat was voor de gemeente de aanleiding om de markt aan te pakken en er een waterspeelplek te plaatsen. ‘’Het is een ideale plek om inwoners en bezoekers verkoeling te bieden in de zomer door het gebruik van een waterspeelplek,’’ aldus de gemeente.

Maandag 25 oktober zijn de bouwwerkzaamheden van start gegaan. Een gebied voor het stadhuis is met hekken afgezet, en intussen zijn er al veel stenen uit de grond gehaald. De werkzaamheden zorgen voor omliggende horeca, bewoners en ook de weekmarkt voor overlast. Wel blijven de horeca en woningen op de Grote Markt blijven tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio december.

Cool Towns

De waterspeelplek op de Grote Markt wordt aangelegd in het kader van het Europese project Cool Towns, waarvan Breda een van de partners is. Die samenwerking is gericht op het tegengaan van de effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken.