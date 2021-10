700 jaar weekmarkt op dinsdag: ‘Hier mogen we trots op zijn’

BREDA - ‘Lang zal ze leven’ klonk het vanochtend tijdens de weekmarkt vanuit de Grote Toren. Stadsbeiaardier Paul Maassen speelde het toepasselijke nummer niet voor niets. Deze maand bestaat de weekmarkt op dinsdag namelijk 700(!) jaar. “Hier mogen we trots op zijn”, stelt wethouder Adank.

De weekmarkt had vandaag een bijzondere kraam vol lekkers: 700 jaar weekmarkt stond er op de taarten en gebakjes die er waren uitgestald. Samen met de marktkoopmannen en stadsbeiaardier Paul Maassen proostte wethouder Adank op de bijzondere verjaardag van de dinsdagmarkt.

Uitdagingen

Uiteraard was er een feeststemming bij de wethouder en de koopmannen. Want een verjaardag van 700 jaar vier je niet snel. Maar dat de weekmarkt op dinsdag voor grote uitdagingen staat, bleef niet onbesproken. De weekmarkt op dinsdag loopt minder goed dan die op vrijdag. Bovendien heeft de weekmarkt afgelopen jaren aan ruimte verloren. Tussen de kramen staan veel grote terrassen. En onder de grote bomen staat de weekmarkt bijna nooit meer.

“De situatie is momenteel niet ideaal. De weekmarkt is in de afgelopen jaren in de verdrukking geraakt door de andere gebruikers van de Grote Markt”, legt Peter Dillisse van de weekmarkt uit. “Er is echt werk aan de winkel. De weekmarkt op dinsdag moet verbeterd worden. Daarbij moeten wij als branche natuurlijk ook in de spiegel kijken. Want alleen maar met vingers wijzen is te makkelijk. Ook zelf kunnen we verbeteren. Met mooie kramen en kwaliteitsproducten en de inzet van enthousiaste mensen kunnen we de dinsdagmarkt weer levendig maken.”

Dat het een grote uitdaging is, geeft Dillisse meteen toe. “Maar een uitdaging moet je niet uit de weg gaan. Breda is een stad van bijna 200.000 inwoners en met een prachtige binnenstad. We verdienen een mooi dinsdagsmarkt.”

Historie

De markt in Breda bestaat al honderden jaren. Het oudste document waarop de markt in Breda genoemd wordt, gaat over de datum 5 oktober 1321. Toen kreeg Breda rechten voor een weekmarkt op dinsdag.