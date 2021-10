Brandend voertuig zorgt voor file op A27 richting Breda

BREDA - Op de A27 richting Breda is een file van zo'n half uur ontstaan. Dit komt door een brandend voertuig bij Industrieterrein Avelingen. Dat meldt de ANWB.

Automobilisten die dinsdag aan het eind van de middag via de A27 richting Breda willen, moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer een half uur. Er is een file ontstaan op die weg door een brandende auto bij Industrieterrein Avelingen. Dat meldt de ANWB. De linkerrijstrook is afgesloten, waardoor een file van 7 kilometer is ontstaan.

Autobrand A16

Gisteren was het ook al erg druk op de snelwegen rondom Breda. Op de A16 vloog toen een bestelbusje in brand, waardoor de weg urenlang dicht moest. De brand zorgde voor flinke schade aan het wegdek. De ANWB raadde mensen aan om om te rijden via de oostkant van Breda, de A58, A27 en A15.