Steekincident bij zorginstelling in Breda: Twee mensen gewond

BREDA - Bij een zorginstelling aan de Riethil in Breda heeft dinsdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Twee mensen zijn daarbij gewond geraakt, laat de politie weten.

Het steekincident vond rond 20.45 uur plaats bij een zorginstelling aan de Riethil in Breda. Daarbij raakten vermoedelijk twee mensen gewond. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er is één man aangehouden, laat de politie weten. Hij is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex gebracht. De omgeving van de zorginstelling is afgezet. Ter plaatse worden enkele getuigen gehoord. Ook vindt er een sporenonderzoek plaats.