Uitblinkende Olij brengt NAC naar volgende ronde KNVB Beker

Na een lange en spannende wedstrijd wist NAC dinsdagavond te winnen van VVV Venlo in de beker. NAC kwam op achterstand in de eerste helft, maar wist dit goed te maken door een prachtige goal van Thom Haye. De stand bleef 1-1, maar in de verlenging werd niet gescoord. Uiteindelijk moesten penalty’s de wedstrijd beslissen en dat gebeurde in het voordeel van NAC, na twee belangrijke reddingen van Nick Olij.

Ten opzichte van de wedstrijd van vrijdag waren er een aantal gedwongen wijzigingen bij NAC. Kotzebue was niet fit en ook Haye was niet klaar om te starten. Hierdoor begonnen Agougil en Kestens in de basis. Mashart verloor zijn plek aan Maria. Daarnaast zat de 16-jarige Ezechiel Banzuzi voor het eerst bij de selectie en mocht hij ook zijn debuut maken.

In de vijftiende minuut leek De Rooij even de openingstreffer te maken na een pass van Agougil. Hierna drong NAC aan en kreeg Seuntjens een grote kans na een voorzet van Van Schuppen. Na deze kans bleef het lang rustig in de eerste helft waarin NAC het initiatief had. NAC creëerde nog kansen via een schot op de paal van Van Schuppen en een stiftje van De Rooij. Nog geen minuut na de kans van De Rooij kwam VVV in balbezit. Het eerste echte schot van de bezoekers was meteen raak. Leliendal schoot de bal in de bovenhoek.

De tweede helft had NAC vooral de bal. De club zette veel druk op VVV en creëerde daar ook een aantal kansen uit. Echter werd VVV ook een paar keer gevaarlijk op de counter.

NAC probeerde alles op alles te zetten om de gelijkmaker te maken en nam het doel van VVV meerdere malen onder vuur. Uiteindelijk lukte het ook om de gelijkmaker te maken. Invaller Haye nam na de 90ste minuut het doel onder vuur en schoot geweldig raak in de kruising. Hiermee wist NAC verlenging af te dwingen.

In de verlenging werd niet gescoord. Hierdoor bleef de stand gelijk en konden beide teams zich opmaken voor een spannende penaltyreeks.

In deze penaltyreeks mocht Adiléhou beginnen en hij schoot voortreffelijk raak. Hierna schoot VVV ook raak. Daarna mocht Bakker aanleggen en hij schoot ook raak. De tweede penalty van VVV werd goed uit het doel gehouden door Olij en hierdoor kwam NAC op voorsprong. Van Schuppen mocht de derde penalty nemen en schoot deze raak met een panenka. Ook Haye schoot zijn penalty binnen, terwijl VVV wederom had gemist. Zo bracht Haye NAC naar de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.