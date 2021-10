Deze maatregelen voert België in tegen toenemend aantal coronabesmettingen

BREDA - Wij moeten nog even op de nieuwe coronamaatregelen wachten, maar onze zuiderburen hebben al actie ondernomen. Daar is de mondkapjesplicht terug van weggeweest en wordt de coronapas ingevoerd. Ook België kampt namelijk met een toenemend aantal besmettingen. Met meer dan 5000 besmettingen per dag hebben de zes regeringen besloten dat het tijd is om een aantal maatregelen terug te brengen.

Het Overlegcomité van de regeringen kwam dinsdag bijeen om de snel veranderende situatie te bespreken. Premier Alexander De Croo heeft de nieuwe maatregelen bekend gemaakt in een persconferentie. Een van de belangrijkste nieuwe maatregelen is de mondkapjesplicht die vanaf vrijdag weer gaat gelden. Iedereen moet vanaf dan een mondkapje dragen in publieke binnenruimtes zoals musea en winkels.

Ook moeten mensen vanaf 1 november in het hele land de coronapas tonen bij horeca en sportscholen. In Wallonië was dit al langer het geval, maar in Vlaanderen hoefde dit nog niet vanwege de hoge vaccinatiegraad. De Vlaamse regering had zich eerder verzet tegen de ‘pasjesmaatschappij’, maar geeft nu toch toe. De coronapas geldt ook voor evenementen met 200 mensen binnen en 400 mensen buiten. Hiermee hoef je dan geen mondkapje op in een restaurant of café, het personeel in de horeca en sportscholen wel. Verder wordt het dringende advies gegeven om thuis te werken, dit is echter niet verplicht.

Om deze maatregelen juridisch mogelijk te maken krijgt België een speciale pandemiewet. Premier De Croo ziet de maatregelen als ‘beschermingsmuren’ om de besmettingen tegen te gaan. “Die moeten ervoor zorgen dat ons leven nog steeds verder kan gaan. Een vrij, maar voorzichtig leven.”