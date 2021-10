Griezelmiddag in de Haagse Beemden kan rekenen op veel enthousiasme

BREDA – Op kinderboerderij De Sik en ontmoetingscentrum De Sleutel heerste vanmiddag een griezelige sfeer. Halloween staat voor de deur, en daarom organiseerden de vrijwilligers een middag waarbij de kinderen aan de slag gingen met spannende activiteiten.

Op hun vrije middag weten de kinderen uit de Haagse Beemden wel waar ze moeten zijn. Bij kinderboerderij De Sik werd vanmiddag een griezelige middag vol activiteiten georganiseerd. Om 13.00 uur trapte de organisatie af waarna de kinderen aan allerlei verschillende Halloweenactiviteiten mee konden doen. De hele boerderij is dan ook in stijl versierd met stoffen spoken die door de wind echt lijken te zweven, en de vrijwilligers die verkleed zijn als heks passen perfect in het plaatje.

Zo ook Pauline de Bats, wie druk bezig is om haar toverdrank - chocolademelk - te brouwen. Ze is al een aantal maanden vrijwilliger bij de kinderboerdij. ‘’Het is zo leuk om de enthousiaste kinderen zo blij te zien,’’ begint ze. Op het terrein is een springkussen neergezet, ze kunnen een glittertatoeage laten zetten en bij Pauline kunnen ze heksensoep halen. ‘’Alle kinderen zijn welkom.’’

Halloweentocht

Kinderboerderij De Sik heeft dit jaar samen met ontmoetingscentrum de Sleutel de handen ineengeslagen. Ook daar zijn de activiteiten al in volle gang. Kinderen ontwerpen hun eigen heksenhoed, laten zich schminken of maken een foto met een Halloweenachtergrond. ‘’Vandaag wordt vooral georganiseerd naar aanloop van vrijdagavond,’’ laat vrijwilligerscoördinator Natasja Donkers weten. Die avond organiseren ze een Halloweentocht door de wijk en in het bos. Vanaf 18.00 openen de poorten en zullen de kinderen verrast worden door de vrijwilligers die verkleed zijn als heks, spook of clown.

Dit jaar is de Halloweentocht éxtra bijzonder: ‘’Dit is namelijk de vijftiende editie van de spooktocht.’’ Met inmiddels meer dan honderd vrijwilligers organiseert de vrijwilligerscoördinator de tocht. Dat het in trek is bij de bewoners, merkt ze aan de complimenten die ze ieder jaar weer krijgt. ‘’We krijgen altijd zulke leuke reacties. En we zien zelfs kinderen die tien jaar terug meeliepen die zich nu aanmelden als vrijwilliger. Dat is toch mooi om te zien!’’