Vandaag is het 77 jaar geleden dat Breda werd bevrijd

BREDA - Het is vandaag precies 77 jaar geleden dat Breda werd bevrijd door de eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek. Op verschillende plekken zullen daarom de klokken luiden.

Afgelopen weekend is in Breda uitgebreid stilgestaan bij de herdenking van de bevrijding. Zo was er een mars door de binnenstad, hield burgemeester Depla een toespraak, en was er een bloemenhulde bij de gedenkplaquette gewijd aan de soldaten van de 1e Poolse Pantserdivisie.

Ook vandaag, de dag waarop de bevrijding precies 77 jaar geleden plaatsvond, wordt er stilgestaan bij de bevrijding. Zo luidt het klokkenluidersgilde Breda om 12.00 uur de klokken vanuit de Grote Kerk en ook in Princenhage. En om 20.00 uur zijn vanaf de Haagsemarkt in een unieke compositie 3 klokken van de Sint Martinuskerk te beluisteren. Het historisch klokgelui duurt 12 minuten.



Het luiden van klokken heeft letterlijk en symbolisch altijd een grote betekenis. In 1942 en 1943 werden klokken uit kerktorens gehaald om te worden omgesmolten en te worden gebruikt in de Duitse oorlogsindustrie voor nieuwe kanonnen. Ook in Breda.