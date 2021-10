Studentencomplex SHV Brinker! aan Goesseelsstraat wint BLAStprijs 2021

BREDA - Studentencomplex SHV Brinker! aan de Goesseelsstraat 2 in Breda, ontworpen door Rienks Architecten, is de winnaar van de BLAStprijs 2021. De prijs stond dit jaar in het teken van studentenhuisvesting, een actueel thema.

“De inspanningen die de architect heeft geleverd om dit project in deze uitdagende en lastige context in te passen en te realiseren zijn geslaagd; er is meer geleverd dan gevraagd”, aldus het juryrapport. Het ensemble van legeringshotels door BUROBEB, op het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne aan De La Reijweg, kreeg een eervolle vermelding.

De winnaar kreeg de prijs woensdagavond uitgereikt tijdens een feestelijke avond bij de BUas in Breda. “Dit project is duidelijk meer dan een technische invuloefening; er is op diverse schaalniveaus architectonische meerwaarde gecreëerd”, aldus het juryrapport over SHV Brinker!. “Bovendien is het gerealiseerd binnen een beperkt budget, en dat is knap te noemen.”

De BLAStprijs bestaat uit een plaquette met een geabstraheerde afbeelding van de Bredase roede, een historisch bouwkundige lengtemaat die uniek was voor de Baronie van Breda. De prijsuitreiking werd live uitgezonden door BredaNu.

Kanshebbers voor de BLAStprijs waren Study Studio Park door BB Architecten; T63 door VVR Architecten; SHV Brinker! door Rienks Architecten; Camelot Campus 076 Breda door EGM Architecten en het ensemble van legeringshotels door BUROBEB.