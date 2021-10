Een leuke decembermaand voor iedereen: Wilma en Mariska maken sinterklaaspakketjes voor gezinnen in armoede

BREDA – Gezelligheid en uitgebreide diners, maar vooral cadeautjes: Dat is waar veel kinderen bij de decembermaand aan denken. Maar niet alle gezinnen kunnen zich zo’n uitbundige maand veroorloven. Om ook hen een leuk einde van het jaar te bezorgen stellen Wilma en dochter Mariska sinterklaaspakketjes samen. “We gunnen iedereen een mooie decembermaand.”?

Hoewel de decembermaand vaak wordt gezien als de gezelligste tijd van het jaar, zijn er ook gezinnen voor wie dat niet geldt. ‘’Veel mensen leven in armoede, maar dat is lang niet altijd zichtbaar,’’ vertelt initiatiefneemster Wilma Koster. Daar wilde ze graag verandering in brengen. Samen met haar dochter startte ze vier jaar geleden het initiatief om speelgoed in te zamelen voor gezinnen die in armoede leven. Volledig belangeloos: ‘’We willen gewoon dat iedereen een mooie decembermaand heeft.’’

Het idee om sinterklaaspakketjes te gaan maken ontstond bij Mariska. ‘’Zelf hebben wij het vroeger ook niet makkelijk gehad”, vertelt ze. “Gelukkig gaat het nu beter. Dat heeft ons geïnspireerd om anderen te helpen.” In 2017 begon het tweetal daarom met het inzamelen van speelgoed. ‘’Via het klantenbestand van Zorg voor elkaar Breda, waar ik werk, kwamen we in contact met mensen die wel geïnteresseerd waren in het speelgoed. Wij wilden hun een hart onder de riem steken.’’

Het aangeleverde speelgoed hebben Mariska en Wilma gesorteerd op wijk en leeftijd, om hier vervolgens pakketjes van te maken. “Door middel van het openbaar vervoer hebben we de pakketjes toen bezorgd. Het was zo’n succes dat we het nu ieder jaar doen.’’

Doneren



Wilma en Mariska roepen Bredanaars op om ook hun speelgoed te doneren. “Dit moet wel schoon en compleet zijn.” Geen speelgoed meer in huis? Dan maak je het tweetal ook blij met snoepgoed en inpakpapier. Tot halverwege november is het mogelijk om je aan te melden via 5decemberspeelgoed@gmail.com.