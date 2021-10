De klok mag weer verzet worden: Een uurtje langer slapen

BREDA - Hoewel het nog redelijk weer is met af en toe zelfs 18 graden, gaat vanaf dit weekend toch echt de wintertijd in. Om 03.00 uur op de nacht van zaterdag op zondag mag je de klok weer een uur achteruit zetten naar 02.00 uur.

Het is elke keer weer even wennen en nadenken, want: moest de klok nou vooruit of achteruit? Aanstaande zondagochtend mag hij dus een uur achteruit en dat betekent weer een uur extra slaap! De wintertijd gaat altijd de laatste zondag van oktober in tot en met de laatste zondag van maart, volgend jaar is dat 27 maart.

Einde van het jaar in zicht

Met de wintertijd komt ook meteen het besef dat we alweer bij de laatste twee maanden van het jaar zitten en dat de winter wel erg dichtbij komt nu. Helaas valt dat ook te merken in de temperaturen van volgende week als we afscheid moeten nemen van de 18 graden en genoegen moeten nemen met maximaal 13 graden en regen.

Er is de afgelopen jaren nogal discussie geweest of de winter- en zomertijd niet gewoon afgeschaft moet worden, maar voorlopig zullen we toch de klok moeten verzetten. Dus, zoek maar vast een nieuw plekje om hem neer te zetten ;).