Twee vrachtwagens botsen op elkaar op A16: flinke vertraging

BREDA - Twee vrachtwagens zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de A16 bij Breda. Daardoor is een flinke vertraging ontstaan. Het is (nog) niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

Automobilisten moeten donderdagmiddag rekening houden met een flinke vertraging op de A16 bij de Belgische grens - knooppunt Galder. Daar botsten namelijk twee vrachtwagens op elkaar. Het is (nog) niet bekend hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Voor zover bekend heeft niemand ernstig letsel opgelopen.

De ANWB laat weten dat er twee rijstroken dicht zijn. Daardoor is er veel vertraging ontstaan. Momenteel is er zo’n 4 kilometer file, wat gelijk staat aan ongeveer 26 minuten vertraging. Verkeer vanuit Antwerpen kan beter omrijden via Bergen op Zoom/Roosendaal (A12 (B), A4, A58, A17).

Files

Het is niet de eerste keer deze week dat er een flinke file ontstaat op één van de snelwegen rondom Breda. Dinsdag zorgde een brandend voertuig ook al voor een flinke vertraging. Verkeer op de A27 richting Breda moest toen rekening houden met zo’n dertig minuten extra reistijd. Op maandag was het helemaal raak: toen vloog een bestelbusje in brand op de A16 waardoor de weg urenlang dicht moest. De brand zorgde voor flinke schade aan het wegdek. De ANWB raadde mensen aan om om te rijden via de oostkant van Breda, de A58, A27 en A15.