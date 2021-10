Bredase binnenstad stroomt vol met uitgedoste carnavalsgangers voor alternatieve Klûntocht

BREDA - Het centrum van Breda stroomt steeds voller met uitgedoste carnavalsgangers. 41 Bredase kroegen sloegen namelijk de handen ineen voor een alternatieve Klûntocht toen het ijs voor de officiële versie toch te dun bleek.

Een krokodil, een kip, een ontsnapte gevangene, enge ziekenhuispatiënten en een deftige dame. Ze zijn vanmiddag allemaal te spotten in de Bredase binnenstad. Het centrum loopt namelijk steeds voller met carnavalsgangers die zich uitgedost hebben voor de alternatieve Klûntocht, die precies op Halloween valt. Tot klokslag middernacht is iedereen die verkleed is welkom bij de maar liefst 41 deelnemende kroegen.

De kroegeigenaren sloegen de handen ineen toen bleek dat de officiële Klûntocht die vandaag plaats zou vinden niet door mocht gaan. “Keer op keer worden evenementen als dit afgelast. Dat de Klûntocht niet door mocht gaan is een doodzonde”, legde horecaondernemer Geert Blenckers van de Borrelbar eerder uit aan deze site. “De kroegentocht past perfect bij Breda. We staan te popelen om dit weer met zijn allen te kunnen organiseren; helemaal nu het weer kan!”

Begin oktober maakte de organisatie van de officiële Klûntocht bekend dat deze niet door kon gaan. Volgens de organisatie waren de risico’s te groot. “Ook al wilden we het allemaal in de cafés zelf organiseren, de risico’s zijn te groot dat het toch buiten los gaat”, legt de organisatie uit. Daarom hebben zij besloten om de editie van 31 oktober niet door te laten gaan, en zich te richten op het Klûnen op 6 februari 2022.

Wij zetten een aantal van deze uitgedoste kluners op een rij.