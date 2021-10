Denktank Coronaherstel Brabant: ‘Zet in op stagetekort en woningbouw’

BREDA - Denktank Coronaherstel Brabant roept de provincie op om een krachtig herstelbeleid in te zetten. Dat blijkt uit hun eindverslag ‘Investerend de crisis uit’ dat ze hebben gepubliceerd. De provincie moet volgens de denktank een voortrekkersrol nemen wat betreft het stagetekort en meer woningbouwlocaties realiseren.

In juli 2020 heeft het bestuur van provincie Noord-Brabant de Denktank Coronaherstel opgericht, met als doel om de provincie te adviseren over de wijze waarop Brabant sterker uit de coronacrisis kan komen. De denktank heeft zich over het vraagstuk gebogen en komen nu met het eindverslag ‘Investerend de crisis uit’.

Naast dat de provincie zou moeten inzetten op het tekort aan stages en woningbouw, is dit volgens de denktank de perfecte gelegenheid om een nieuwe vorm van groen herstelbeleid in te voeren. Daarbij zou de provincie niet meer moeten investeren in de oude economie. De vertegenwoordigers uit de denktank stellen daarnaast voor om te investeren op natuur binnen en buiten steden, de Brabantse innovatiekracht en duurzame mobiliteit, en de life sciences en farmaceutische sector. Zij zien de kracht van de Brabantse life sciences en pharma sector als een grote kans om ook een volgende pandemie tegen te gaan. Het is daarbij essentieel dat er voldoende talent naar Brabant gehaald wordt en aan Brabant gebonden wordt. Daar moet ook voldoende huisvesting voor beschikbaar zijn.

Peter van Lieshout is hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit van Utrecht en lid van de denktank: “Corona heeft voor heel veel problemen gezorgd, maar het getuigt van grote veerkracht dat de provincie nu al bezig is de vraag te stellen hoe we niet alleen kunnen repareren wat fout ging,’’ geeft Peter van Lieshout aan. Hij is hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit van Utrecht en lid van de denktank. ‘’Maar tegelijkertijd moeten we betekenisvolle stappen vooruit zetten en leren van wat we aan nieuwe inzichten hebben opgedaan.’’

Gedeelde prioriteiten

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, coo¨rdinerend portefeuillehouder coronacrisis, dankt de denktank voor haar adviezen. “Ik prijs me gelukkig dat we de afgelopen periode een groep betrokken experts hebben gehad die vanuit hun hart voor Brabant ons gevraagd en ongevraagd advies hebben gegeven. De coronacrisis bracht ons op onbekend terrein, maar gaf ook ongekende kansen. Ik ben blij om te zien dat de denktank de meeste prioriteiten met ons deelt. Met onze Agenda Brabant Coronaherstel hebben we al flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering en groen herstel. We delen de visie om vanuit de Brabantse kracht nóg beter uit de crisis te komen en nemen het verslag mee in onze verdere herstelplannen.”

Gedeputeerde Staten zien het eindadvies als een steun in de rug voor de koers die zij varen. De komende periode zal het college het advies nader tegen het licht houden en waar nodig beleid hierop aanpassen.

Denktank Coronaherstel Brabant

De denktank Coronaherstel Brabant bestaat uit een diverse groep ambassadeurs die binding heeft met Brabant en vanuit hun persoonlijke expertise zitting neemt. De denktank bestaat uit de volgende leden: Albert Markusse (voormalig CEO Cosun), Berend de Vries (voormalig wethouder van Tilburg), Bert van der Els (Directeur Nieuw Sparrendaal en voormalig CEO Heijmans), Brigitte Drees (CEO Pivot Park), Elphi Nelissen (Lid College van Bestuur Fontys Hogescholen en voorzitter SER Brabant), Jacomine Ravensbergen (Lid College van Bestuur Avans Hogeschool), Paul van Nunen (Directeur Brainport Development), Peter van Lieshout (lid Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit van Utrecht), Tijn Swinkels (Founder van startup DENS) en Viktorien van Hulst (voormalig directeur Theaterfestival Boulevard).