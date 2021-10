Knallen in de Hoge Vucht: Twee jongeren met illegaal vuurwerk aangehouden

BREDA - In de Hoge Vucht zijn donderdag twee Bredase jongeren aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk. De politie kwam ze op het spoor omdat er knallen te horen waren.

Tijdens een surveillance in de Hoge Vucht hoorde een politieagent op een motor dat er vuurwerk werd afgestoken in de omgeving. Na een korte zoektocht trof de agent twee jongeren aan die verschillende soorten vuurwerk bij zich hadden.

Het ging om vuurwerk dat niet is toegestaan in Nederland. Beide jongens hebben daarom een bekeuring gekregen voor het bezit ervan en het vuurwerk is in beslag genomen. Omdat niet bewezen kon worden wie er vuurwerk had afgestoken, is het daarbij gebleven.

Vuurwerk afsteken mag tijdens de jaarwisseling van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Afsteken buiten deze tijden is dus strafbaar voor alle categorieën behalve F1. Wil je vuurwerkoverlast melden? Dit kan via de buitenbeterapp, via de website van de gemeente Breda of via het telefoonnummer 14076.