Breda maakt zich op voor alternatieve klûntocht: ‘We gaan gewoon feesten!’

BREDA - Ligt jouw carnavalsoutfit al klaar? Breda maakt zich namelijk op voor de kroegentocht. Toen de Klûntocht werd afgelast was dat een flinke domper, maar de Bredase horecazaken zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Zondag barst het feest in de binnenstad los.

Het zou onverantwoord zijn om te gaan klûnen, maakte de organisatie nog geen week na de aankondiging van het feest bekend. De officiële Klûntocht zou plaatsvinden op 31 oktober, maar deze is nu verplaatst naar 6 februari 2022. En dat kwam hard aan bij veel Bredanaars, want iedereen had er wel zin in. Daarom sloegen tientallen Bredase horecazaken hun handen ineen om een alternatieve kroegentocht te organiseren.

Liefst 41 horecazaken hebben zich inmiddels verenigd. Horecaondernemer Geert Blenckers van de Borrelbar twijfelde geen moment en sloot zich ook aan bij het initiatief. Het heeft volgens hem wel lang genoeg geduurd. '’Keer op keer worden evenementen als deze afgelast. Dat de Klûntocht niet door mocht gaan, is een doodzonde.’’ Hij kijkt uit naar komend weekend. ‘’De kroegentocht past perfect bij Breda. We staan te popelen om dit weer met zijn allen te kunnen organiseren; helemaal nu het weer kan!’’

De kroegentocht begint om 13.30 uur en deelname is gratis. De enige voorwaarde? ‘Kom verkleed!'