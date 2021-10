Na meer dan dertig jaar krijgt Hockeyclub Prinsenbeek een nieuw clubhuis

BREDA - Het clubhuis van Hockeyclub Prinsenbeek gaat maandag tegen de vlakte. Het is de start van een lang traject voor de club, die de komende periode zal moeten behelpen in een tijdelijke accommodatie. Maar daar krijgt de club wel iets moois voor terug, namelijk een gloednieuw clubhuis.

Het is morgen een spannende dag bij Hockeyclub Prinsenbeek. Dan gaat de sloop van het meer dan dertig jaar oude clubhuis afgebroken. “Het huidige clubhuis staat er al sinds 1988. Sindsdien is er weinig aan het gebouw veranderd", legde een bestuurslid van de club eerder aan deze site uit. De hockeyvereniging heeft inmiddels een té groot aantal leden voor het clubhuis. “Daarnaast voldoen de douches en toiletten niet meer." Het blijkt dat de douches en toiletten van de club betegeld zijn met asbest houdende tegellijm. Dit zal daarom als eerste verwijderd worden. "Dit duurt ongeveer twee weken. Daarna gaat de daadwerkelijke sloop beginnen", schrijft de club op hun site.

Ook wordt maandagochtend de tijdelijke huisvesting geplaatst, die bestaat uit drie units en één toilet unit. Er zijn de komende maanden dus geen kleedkamers en douches bij de club aanwezig. "Dat betekent dat we ons de komende tijd, tot de bouwvak van 2022, moeten behelpen. Uiteindelijk zullen we daar iets moois voor terug krijgen." Dat moois is een nieuw clubhuis en een nieuw veld. "Ons tweede veld is al twee jaar afgekeurd, maar er was financieel gezien enige discussie of we deze zouden vervangen voor een nieuw kunstgrasveld of een waterveld", legt het bestuurslid uit.

De gemeente bepaalde in januari echter dat zij garant konden staan voor 1,25 miljoen euro, waardoor ook het nieuwe waterveld gerealiseerd kan worden. De club hoopt in juni 2022 klaar te zijn met de verbouwing. De totale kosten voor de nieuwbouw worden geschat op 1,75 miljoen euro. Het resterende bedrag wordt aangevuld door subsidies. “We hebben altijd een goede penningmeester gehad. Daardoor kunnen we nu zelf 82.000 euro op tafel leggen. Dat was ook als symbool in de richting van politiek Breda. Om te laten zien dat we echt heel graag willen.”

Ook hebben de bouwwerkzaamheden de nodige logistieke consequenties. De hockeyclub verzoekt hun leden daarom om zoveel mogelijk op de fiets te komen. "Zo belasten we de nabije omgeving niet te zwaar met het parkeren. Het huidige parkeerterrein zal grotendeels een bouwterrein zijn en verder gebruikt worden voor de tijdelijke huisvesting en opslagcontainers."