Brasserie ‘t Stief Kwartierke aan de Halstraat stopt na vandaag

BREDA - Brasserie ‘t Stief Kwartierke stopt. Vandaag is de laatste dag dat de Brasserie die al tientallen jaren aan de Halstraat gevestigd is geopend is. Wie de kookkunsten van Jurne de Ruijter niet kan missen, hoeft echter niet getreurd te zijn. Stief Kwartierke gaat namelijk wel door met de private dining, catering en het thuisbezorgen van high teas, brunches en lunches.

‘t Stief Kwartierke is een familiebedrijf. Jurgen de Ruijter nam het stokje over van zijn ouders Rien en Marie-Jose. ‘t Stief Kwartier is gevestigd in een monumentaal pand aan de Halstraat, dat dateert uit 1890. Het pand en de eigenaars zijn dan ook een begrip.