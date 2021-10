Bredanaars hebben nog één weekend de tijd om hun jeugdhelden aan te melden

BREDA - Bredanaars kunnen alleen dit weekend nog een jeugdheld voordragen. Het gaat om kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Breda. Na dit weekend buigt een jury zich over de nominaties en beslist wie er in aanmerking komt voor deze onderscheiding.

‘’In 2020 was het vanwege corona niet mogelijk om de kinderen fysiek in het zonnetje te zetten’’, aldus burgemeester Depla. Via een online meeting kregen de jeugdhelden toch de aandacht die zij verdienden. ‘’Want het is natuurlijk super dat deze jeugdhelden zich zo inzetten voor een vereniging, een buurvrouw, de bewoners van een verzorgingstehuis, een goed doel of voor andere Bredanaars. Ik reken ook dit jaar weer op veel nieuwe jeugdhelden.’’

Uitreiking

Op 20 november 2021 is de internationale dag van de rechten van het kind. Een mooie dag om kinderen en jongeren, die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Breda, in het zonnetje te zetten. Dit jaar valt deze dag echter op een zaterdag en daarom is de uitreiking verplaatst naar vrijdag 19 november.

Jeugdhelden kunnen aangemeld worden via deze link.