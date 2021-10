Kapotte leiding zorgt voor water langs de muren aan de Haagdijk

BREDA - Aan de Haagdijk heeft een kapotte leiding vanochtend voor veel wateroverlast gezorgd. De brandweer moest uiteindelijk de deur van een pand forceren om het probleem te verhelpen.

Langs de muren van de Soccer Fanshop aan de Haagdijk liep vrijdagochtend het water langs de muren. Op de vloer van de winkel en op de stoep van de Haagdijk lagen flinke plassen water door een kapotte leiding in het pand dat boven de winkel zit.

In het pand boven de winkel was niemand aanwezig. Daarom moesten de uitgerukte brandweer en politie de deur van het pand forceren om het probleem te verhelpen. Het bleek te gaan om een kapotte leiding van een wastafel. De leiding is nu tijdelijke gerepareerd.

Voor de Soccer Fanshop is de timing van het probleem vervelend. De winkel heeft juist een heel feestelijk weekend voor de boeg. Zij gaan namelijk voor 20.000 euro aan trainingspakken cadeau geven aan kinderen wiens ouders een Bredapas hebben, en dus minder te besteden hebben. Er komen onder andere ene rapper en een DJ om de kinderen een dag te bezorgen die zij nooit meer vergeten.



Perry Roovers