Na kortere editie in 2021 gaan de inschrijvingen voor de Roparun weer open

Vanaf 1 november kunnen teams zich inschrijven voor een nieuwe editie van de Roparun. Na de dertigste editie in oktober gevierd te hebben in Landgraaf, hoopt de organisatie in het pinksterweekend van 2022 (4-6 juni) weer op een traditionele uitvoering met startlocaties in Frankrijk en Duitsland en een finish in Rotterdam.

Vanwege het coronavirus vond de dertigste editie van de Roparun in een aangepaste vorm plaats. Dit betekende een kortere editie, met start en finish in Landgraaf. Daardoor was het aantal teams dat mee kon doen minder, maar werd er desondanks wel weer een bedrag van ruim twee miljoen euro opgehaald.

De teams

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Bremen naar Rotterdam, waaraan afgelopen jaren altijd meerdere Bredase teams hebben meegedaan. In de afgelopen dertig edities is er al meer dan 90 miljoen euro opgehaald voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker. De deelnemende teams zetten zich, met de acties die ze organiseren, het gehele jaar in voor het goede doel. De acties variëren van collecteren tot het wassen van auto’s en van het verkopen van een zelf bedachte Roparunpuzzel tot het rondbrengen van kerstkaarten. Al het geld wat deze teams ophalen komt ten goede van de ondersteunende zorg voor mensen met kanker.

Een team bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen, oftewel meer dan anderhalve marathon. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en diverse begeleiders: chauffeurs, verzorgers, cateraars en navigators. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken. Gemiddeld bestaat een team uit 25 personen.

Families, vrienden, bedrijven of organisaties kunnen een team vormen en daarmee meedoen aan de Roparun. Ook voor mensen die alleen mee willen doen is er bij veel teams vaak nog ruimte.

De Roparun vindt in 2022 plaats, in het pinksterweekend, van zaterdag 4 tot en met maandag 6 juni.