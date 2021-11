Met missen, muziek en kaarsen wordt stilgestaan bij Allerzielen

BREDA - Het is vandaag, 2 november, Allerzielen. Op die dag staan over heel de wereld mensen stil bij geliefden die overleden zijn. Onder andere op het kerkhof in Bavel en bij de begraafplaats in Prinsenbeek wordt vanavond stilgestaan bij deze dag.

Jarenlang was het kerkhof in Bavel een verlaten en vervallen plek. Maar als het aan stichting Kerkhof Bavel ligt, krijgt het kerkhof opnieuw een belangrijke plaats in het dorp. De stichting wil het kerkhof meer aandacht geven, conserveren en restaureren waar nodig. Om het kerkhof meer aandacht te geven gingen de deuren al open tijden Open Monumenten. En ook vandaag tijdens Allerzielen zal het kerkhof niet te missen zijn. Zo wordt de kerkhofkapel sfeervol verlicht en worden op diverse plaatsen kaarsen aangestoken. Op die manier is het kerkhof een mooie plaats voor Bavelaren om stil te staan bij Allerzielen.

Ook in Prinsenbeek is de begraafplaats vanavond verlicht. Bezoekers krijgen er vanavond allemaal een graflichtje om bij de graven of bij de urnenmuur te plaatsen. Deze avond wordt muzikaal opgeluisterd door enthousiaste koorleden van “What’s in a Note” uit Prinsenbeek met live gezongen muziek. De lichtjesavond is een initiatief van Jan Reedijk Uitvaartverzorging.

Allerzielen

Allerzielen is een traditie uit de rooms-katholieke kerk. Er zijn dan ook in verschillende Bredase kerken missen ter ere van Allerzielen.