Weerbericht Breda: ‘Druilerige dagen met vooral zondag veel regen’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 29 oktober en de komende dagen.

Lagedrukgebieden met centra bij IJsland en Schotland nemen het roer over. Een eerste koufront met regen ligt op de Noordzee. In de loop van de middag trekt dit Brabant binnen. Hiermee eindigt het nazomertje want de komende dagen overheersen wolken en regen.



Verwachting voor vrijdag 29 oktober

Het was zonnig in de ochtend en dat is het ook begin van de middag nog. Gaandeweg de middag bewolkt en enige tijd regen. In de avonduren wordt het terug droog. De wind speelt al aardig op. De zuidenwind is gemiddeld 4 tot 5 Beaufort (matig tot vrij krachtig) met rukwinden tot 60 km/u.

Ze voert zachte lucht aan met maxima tot 16 of 17 graden. Afgelopen nacht was het door de wind ook al zacht met minima niet lager dan 10 graden!



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 30 oktober 2021

De nacht naar zaterdag verloopt ook boterzacht met minima van ongeveer 11 graden. Het is aanvankelijk droog in de ochtend, maar het is bewolkt en spoedig zal het gaan motregenen of licht regenen. Al met al wordt het een druilerige dag. De zuidoostenwind is matig met 3 of 4 Beaufort. Middagmaxima rond 14 graden.



Zondag 31 oktober 2021

In de nacht naar zondag begint de wintertijd. De klok gaat een uur achteruit: 03:00u wordt 02:00u. De waarachtige winter is echter in de verte nog niet te bekennen. Het wordt puur herfstweer zondag. De ochtend kan nog wat zonneschijn brengen, maar al spoedig gaat het regenen en dat blijft de rest van de dag zo. Het is een actieve regenzone met behoorlijk wat hoeveelheden. De zuidoostenwind is gemiddeld matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort). Er zijn rukwinden tot 60 km/u. Puur herfstweer. Het enige pluspunt zijn de zachte temperaturen tot 16 graden.



Maandag 1 november 2021

November verschijnt op de kalender en het blijft wisselvallig en zacht. Wel af en toe de zon er bij met een wisselende bewolking. Maar ook kans op enkele lokale regenbuien. De zuiden tot zuidwestenwind is matig (3 tot 4 Beaufort). Het is iets minder zacht met 12 graden.



Zo was het weer donderdag 28 oktober 2021

Maximumtemperatuur: 17,4 graden

Minimumtemperatuur: 8,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 29 oktober 2021 om 13:00 uur











Het is goed toeven in de bossen. - Foto: Nico Koevoets