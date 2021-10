Binnenkort kun je ook op de Havermarkt overdekt terrassen

BREDA - Breda krijgt er een nieuw winterterras bij. Op de Havermarkt openen onder andere Bruxelles, de Corenmaet en de Suikerkist volgende week een nieuw overdekt terras, en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Bredanaars die ook op de koudere dagen op het terras willen zitten, kunnen er vanaf donderdag terecht.

Het is vrijdag een zonnige dag, maar aan de Havermarkt zijn geen tafeltjes gevuld. Daar zijn namelijk flinke werkzaamheden bezig. Er wordt gewerkt aan de realisatie van twee grote tenten, die Bredanaars de nieuwe mogelijkheid bieden om ook s’ winters op een terras te zitten. Er wordt momenteel hard gewerkt om alles winddicht te maken.

Patrick van Asch, eigenaar van de cafés, staat met een grote glimlach op het verhoogde platform. ‘’In samenspraak met de gemeente hebben we besloten om de terrassen in de winter te laten doorlopen,’’ vertelt hij. ‘’We willen maximaal gebruik maken van het buitengebied om de terrassen zo lang mogelijk open te houden. En daarvoor moeten we ons weren tegen allerlei weersinvloeden.’’ Om die reden zorgt hij ervoor dat de terrassen deze winter overdekt zijn.

Sfeer

Bij een winterterras hoort natuurlijk ook een bepaalde sfeer, en ook daar heeft hij over nagedacht. ‘’We willen er een leuke buiten hang-out van maken. Naast dat mensen er op het terras kunnen zitten, zijn er ook mogelijkheden voor activiteiten als jeu de boules en tafeltennis. We richten het in als café, zodat er een gezellige sfeer ontstaat. Nu we richting de kerst gaan, zullen we ons daar zeker op aanpassen.’’

Vanaf donderdag kunnen Bredanaars gebruik maken van het overdekte terras.