NAC boekt eerste uitzege van het seizoen met 1-3 tegen TOP Oss

BREDA - NAC heeft zaterdagavond de eerste uitzege van het seizoen geboekt. De Bredase ploeg wist met 1-3 van TOP Oss te winnen. Seuntjes, Van Schuppen en Azzagari zorgde voor de doelpunten voor de Bredanaars.

NAC kwam zaterdagavond in Oss sterk uit de startblokken. Haye zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd, maar zonder succes. De tweede kans kwam kort daarna, maar ook toen kon de keeper van TOP Oss de bal tegen houden. In de zestiende minuut was het raak. Van Schuppen, Seuntjes en De Rooij creëerden een vlotte aanval, maar toen laatstgenoemde schopte kwam de bal op de arm van een TOP Oss verdediger terecht. Daarop legde de scheidsrechter de bal op de stip. Seuntjes ging achter de bal staan en wist deze in het net te krijgen. Twee minuten later wist NAC de voorsprong te verdubbelen. Haye had een goede pass op Van Schuppen, die de bal vervolgens in het doel trapte. In de slotminuut van de eerste helft wist de thuisploeg ook nog één kans te verzilveren. De ploegen gingen daarmee met 1-2 de rust in.

In de tweede helft was TOP Oss vooral veel aan de bal, maar het leidde niet tot kansen. Gelukkig voor de 330 meegereisde supporters van NAC wist Azzagari een corner van Haye in de touwen te koppen. Daarmee kwam NAC op een 1-3 voorsprong te staan. Daarna kwam er slechts nog een grote kans, maar 1-4 kwam er niet. Zo wist NAC in Oss de eerste uitzege van het seizoen te boeken.

Aanstaande vrijdag speelt NAC uit tegen FC Dordrecht.