Paul Bindels benoemd tot lid in Orde van Oranje Nassau

BREDA - Paul Bindels heeft vandaag een lintje ontvangen. Hij kreeg de Koninklijke Onderscheiding uit handen van wethouder Marianne de Bie.

Paul Bindels ontving vrijdag zijn lintje tijdens het 15-jarig bestaan van Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West en ter gelegenheid van 15-jaar voorzitterschap van de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West. Dat gebeurde in gemeenschapshuis Kievitslaar.

Bindels was van 1978 to 2006 voorzitter van Contact Commissie Effen (CCE). Van 1982 tot 2019 was hij bestuurdlid en later voorzitter van Vereniging van Automobieltechnici, afdeling Breda. En van 2006 tot heden grondlegger en voorzitter van Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West. Deze wijkraad behartigt de belangen van het buitengebied Zuid-West (ongeveer 2000 bewoners). Daartoe worden contacten onderhouden met onder andere de gemeente, de wijkmanager, de gebiedsbeheerder, de politie, natuurverenigingen, buurtpreventie, andere wijkraden en diverse werkgroepen.

Daarnaast heeft decorandus zitting in de werkgroep A16/HSL om de belangen van de omwonenden betreffende geluids- en trillingoverlast bij overheidsinstanties onder de aandacht te brengen. Bindels heeft zich eveneens persoonlijk ingezet voor een windmolenproject en is mede-intiatiefnemer van het project Motie Trots op het Buitengebied.