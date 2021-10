‘Anti-afval goeroe’ Elisah wil Bredanaars inspireren om meer te doen voor het klimaat

BREDA – De allereerste Nationale klimaatweek is donderdag van start gegaan. Hierin wordt extra aandacht gevraagd om klimaatbewuster te leven. De Bredase Elisah Pals is al erg betrokken en zet zich onder andere in voor vergroening. Het is ook daarom dat ze deze week is uitgeroepen tot klimaatburgemeester van Breda, waarbij ze Bredanaars hoopt te inspireren zich ook in te zetten voor een beter klimaat.

De Bredase Elisah Pals is één van de 142 klimaatburgemeesters. Met haar initiatief Zero Waste Nederland streeft ze naar een wereld waarin afval niet bestaat. Met de eervolle benoeming dat ze zich nu klimaatburgemeester mag noemen, hoopt ze tijdens de Nationale Klimaatweek andere Bredanaars op allerlei verschillende fronten te inspireren. Van zonnepanelen naar minder voedselverspilling of het opstarten van een duurzaam initiatief in de wijk: Op verschillende wijze valt volgens haar milieuwinst te behalen.

Hoewel ze met haar platform meer de focus legt op verspilling, zet ze zich in op verschillende gebieden. ‘’De meeste mensen zullen mij kennen als anti-afval goeroe. Alles wat we niet verspillen is namelijk dírecte milieuwinst. Maar het klimaat gaat verder dan alleen afval. We moeten ook kijken naar de spullen die we kopen, ons vervoer, ons huis, waterverbruik en wat we eten. Klimaat raakt al die thema’s.’’

Volle agenda

Dat er te weinig wordt gedaan voor het klimaat, benadrukt Pals. ‘’Ik wil bepaalde klimaatthema’s in beeld brengen en hier de nadruk op leggen, want er mogen nog best wat stappen gezet worden.’’ De hele week heeft ze activiteiten gepland staan, waar ze samen met de Bredase wethouders naar toe gaat. Met wethouder Arjen van Drunen zal ze een deelkoelkast officieel openen, waarbij iedereen iets in de koelkast mag leggen of meenemen. En met wethouder Greetje Bos gaat ze op Zero Waste fietstocht om te ontdekken waar je verpakkingsvrij je boodschappen kunt doen. Een volle agenda met verschillende thema’s. “Klimaat is niet iets waar één persoon over gaat, klimaat raakt iedereen in zijn of haar leven,’’ geeft ze aan. ‘’Eigenlijk kun je bij alles rekening houden met duurzaamheid en klimaat.’’

Wat je consumeert, hoe je je vervoert, welke baan je hebt en de spullen die je koopt of laat liggen: ‘’Eigenlijk alles wat je doet, en dus ook alles dat in een stad speelt, kan bijdragen aan een positief of negatief effect op het klimaat. En dat probeer ik te laten zien, het is verweven in alles” vertelt Elisah.

Volgens Pals kunnen Bredanaars op verschillende manieren worden geïnspireerd om stappen te zetten voor het klimaat. De klimaatweek loopt van 28 oktober tot en met 5 november.