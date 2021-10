België scherpt regels aan voor reizigers uit Nederland, niet-gevaccineerden moeten testen

BREDA - België heeft gisteren besloten om de coronaregels voor reizen naar het land aan te scherpen. Zeker voor de grensgebieden als Breda kan dit lastig zijn. Zo moeten niet-gevaccineerden zich vanaf vandaag eerst laten testen voordat ze het land binnen kunnen.

België ziet Nederland vanaf vandaag weer als ‘rood’ gebied, nu de besmettingen hier oplopen. Reizigers naar België moeten daarom een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test (niet ouder dan 72 uur) laten zien. Wie dat niet kan, moet in quarantaine. Bij verblijf van minder dan 48 uur is er geen test nodig.

Aangezien testen voor een reis vanaf 1 oktober niet meer gratis is, is dit een hard gelag voor ongevaccineerden.