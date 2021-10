Kinderen vermaken zich tijdens Halloween optochten Tuinzigt en Westerpark

BREDA - In Tuinzigt en Westerpark werd gisteravond een grote Halloween optocht georganiseerd. Zo’n 250 kinderen namen met hun ouders deel aan de tocht dwars door beide wijken. Zij vermaakten zich daarbij kostelijk en gingen onder meer op de foto met enkele verkleedde personen.

In elke straat was het griezelen geblazen en uiteraard werd er na de schrik lustig met snoepgoed gestrooid. Ook konden de kinderen op de foto met enkele personen die zich hadden verkleed.

Vanaf 18.30 uur vertrokken de kinderen vanaf twee plaatsen. De kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar startten aan de speeltuin in de Abeelstraat en de kinderen van 8 tot en met 14 jaar vertrokken vanaf Boykes Speelhoeve. Na afloop was er ook nog een Halloween Disco in de Nieuwe Meidoorn.