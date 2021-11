Meer dan vijftig Bredase horecazaken dekken de tafel voor EET met je hart

BREDA - De actie EET met je hart is maandag 1 november van start gegaan. Zes weken lang gaan maar liefst 55 Bredase horecazaken hun klanten vragen om per bezoek 1 euro te doneren aan de campagne. Met dat geld organiseert stichting Met je hart Breda structurele waardevolle ontmoetingen voor ouderen uit Breda, Ulvenhout, Bavel en Prinsenbeek.

Uit eten gaan staat voor samen zijn en samen genieten. Genieten van elkaars gezelschap onder het genot van een hapje en een drankje. Voor veel zelfstandig wonende Bredase ouderen is dit niet vanzelfsprekend. Met een donatie aan EET met je hart organiseert stichting Met je hart Breda structurele waardevolle ontmoetingen voor ouderen uit Breda, Ulvenhout, Bavel en Prinsenbeek. Zodat zij kunnen blijven aanschuiven aan de stamtafels in de lokale horeca en genieten van de verbinding, de aandacht en nieuwe vriendschappen.

Euro

De komende zes weken vragen de 55 deelnemende Bredase horecazaken hun gasten om één euro te doneren. De euro’s die worden gedoneerd in de restaurants vloeien voor het overgrote deel ook weer terug naar de deelnemende horecazaken. “Onze ouderen schuiven in 2022 ook graag weer aan de stamtafels in de lokale horeca. Zo steunen de donateurs niet alleen de ouderen, maar ook de restaurants”, laat Stichting Met je hart Breda weten.

In 2019 won stichting Met Je Hart nog het Appeltje van Oranje. Koningin Máxima ging toen bij Oncle Jean in het Ginneken in gesprek met zowel de vrijwilligers als de deelnemende ouderen van Stichting Met Je Hart. De ouderen kregen die dag de kans om zelf aan de koningin te vertellen hoe de stichting hun leven positief heeft veranderd.

Stichting Met Je Hart bestaat in 40 gemeenten in Nederland, heeft ruim duizend vrijwilligers en helpt zo’n 2300 kwetsbare ouderen.