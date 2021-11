Weerbericht Breda: ‘Buienkansen en minder zacht’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 1 november en de komende dagen

Het sturende lagedrukgebied ligt ten noordoosten van Schotland. Gisterenmiddag joeg het een actief koufront met heftige regens over Brabant. Er viel lokaal tussen de 10 en 20 mm. Zo eindigde oktober 2021 kletsnat met in Breda 163 mm. Ook de komende dagen zijn we niet verlost van de buien, maar zonnige momenten zullen er ook zijn.



Verwachting voor maandag 1 november

Vanochtend schijnt de zon uitgebreid. Boven Het Kanaal ligt echter een actieve en langgerekte buienlijn. Deze zal later op de ochtend en vooral vanmiddag in het westen en midden van Brabant enkele lokale buien droppen. In het oosten van Brabant kan later op de middag een enkele lokale bui vallen. De zuidwestenwind is gemiddeld matig (3 tot 4 Beaufort) en voert minder zachte lucht aan. De temperaturen komen niet hoger dan 12 graden met zon. In de buurt van buien zijn windstoten van 50 tot 60 km/uur mogelijk.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 2 november

Helemaal droog blijft het ook dinsdag niet. In de loop van de dag passeert een buienlijn. Rondom die buienlijn schijnt de zon wel nu en dan.

De zuidenwind is zwak (1 tot 2 Beaufort) en het kwik stokt bij 11 graden.



Woensdag 3 november

Woensdag en donderdag komt een lagedrukgebied boven of nabij Nederland te liggen. De bovenlucht is koud wat de vorming van buien in de hand werkt. Het is woensdag wisselend bewolkt met soms zon, maar ook kans op enkele lokale buien. De wind waait zwak, 2 Beaufort, uit het zuidwesten of westen. De temperaturen zakken nog wat verder weg naar 10 graden.



Donderdag 4 november

Niet alleen de dagtemperaturen, maar ook de nachtelijke minima zakken in de nachten naar woensdag en donderdag verder weg. Het wordt frisjes met lokaal kans op vorst aan de grond. Overdag is er dan donderdag opnieuw een wisselende bewolking met zon afgewisseld door een lokale bui. Er staat een zwakke noordenwind en de temperaturen halen in de middag 9 tot 10 graden.



Vrijdag 5 november

Een hogedrukgebied begint zich naar Brabant uit te breiden. Haar invloed is nog te beperkt om van fraai weer te spreken. Aan haar noordflank weten zwakke regenfronten met wolkenvelden tot Brabant door te dringen. Het is meestal droog, maar een lokaal licht buitje is niet uitgesloten. Er waait een matige westenwind van 3 Beaufort en de temperaturen veren een beetje op naar 12 graden.



Zo was het weer zondag 31 oktober 2021

Maximumtemperatuur: 15,7 graden

Minimumtemperatuur: 8,9 graden

Neerslag: 11,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 1 november 2021 om 09:00 uur