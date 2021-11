Grondige renovatie voor TV Heksenwiel: Vernieuwde tennis- en padelbanen geopend

BREDA - Op zaterdag 30 oktober was het dan eindelijk zover voor TV Heksenwiel: Wethouder Sport Daan Quaars opende de nieuwe tennis- en padelbanen van TV Heksenwiel in de Bredase wijk Haagse Beemden. En de weergoden waren de vele belangstellenden gunstig gezind, want hoewel het grotendeels van de dag regenachtig was, bleef het tijdens de ‘plechtigheid’droog en brak er zelfs een waterig zonnetje door.





Na grondige renovatie liggen er tien nieuwe tennisbanen en vier padelbanen bij TV Heksenwiel. Waar voorheen op kunstgras werd getennist, speelt men nu op matchclay (de allernieuwste all weather gravelsoort). Daarnaast zijn er twee nieuwe padelbanen bijgekomen, omdat de twee bestaande padelbanen door de populariteit onvoldoende capaciteit boden. En dat is niet alles. Ook het gehele hekwerk is vernieuwd, evenals het straatwerk, het terrasmeubilair, gehele groenvoorziening en niet te vergeten de entree met fraaie toegangspoort.



Sportvisie gemeente Breda

In zijn speech blikte voorzitter Hans van de Riet terug op de afgelopen maanden en refereerde aan de inzet van al die vrijwilligers en de medewerking van de gemeente Breda om dit prachtige park te realiseren. Ook wethouder Quaars noemde de succesvolle samenwerking die volgens hem helemaal past in de sportvisie die de gemeente uitdraagt. Met enkele welgemikte slagen opende hij, onder luid applaus van de vele aanwezigen, daarna het park officieel.



Demonstraties

Na een flitsende padeldemonstratie door Arwin Romeijn van Padel-Only Academy en drie andere toppadellers, volgde een demonstratiepartij van Maico Egbers (lid van Heksenwiel en nr. 85 van Nederland) en Yannick Verwater (nr. 36 van Nederland). Helaas ging door de vele regen de partij van Matwé Middelkoop niet door, maar dat mocht de pret niet drukken.



Hiervoor had trainer Hans Peppelenbos met zijn collega’s al laten zien hoe de jeugd vanaf jonge leeftijd het tennis op een speelse en enthousiaste wijze krijgt aangeboden. Voor de betere jeugd is er een selectiegroep en enkele leden van de diverse leeftijdsgroepen vertoonden graag hun tenniskwaliteiten aan het publiek. Niet voor niets dat er zoveel jeugd weer actief is bij de vereniging.

Na het heffen van het glas champagne om het complex in te zegenen, bleef het nog lange tijd onrustig door de gezellige feestavond tot slot. Je zou haast vergeten dat er ondertussen ook nog een open toernooi gespeeld wordt dat deze dag is begonnen. Kortom, het bruist van activiteiten op tennis- en padelvereniging Heksenwiel.