NAC lijdt verlies in coronajaar, maar niet zoveel als verwacht

BREDA - De jaarcijfers over het boekjaar 2020 - 2021 zijn gepresenteerd aan de aandeelhouders. NAC kijkt, ondanks de negatieve gevolgen van de coronacrisis, niet ontevreden terug op het boekjaar. Er werd weliswaar een verlies geschreven, maar deze viel minder uit dan aanvankelijk werd geprognotiseerd

Het operationele resultaat van NAC Breda bedroeg in het seizoen 2020 2021 bijna 300.000 euro negatief, op een netto omzet van bijna 9.000.000 euro Het operationele resultaat is inclusief een positief resultaat uit transfers van ruim 2.500.000 euro en de diverse steunpakketten vanuit de overheid van bijna 2.000.000 euro.Het netto resultaat over boekjaar 2020-2021 is zo’n 340.000 euro negatief. Dat zijn dus rode cijfers voor de voetbalclub uit Breda, maar het verlies is minder groot dan aanvankelijk werd verwacht. Daardoor blikt NAC niet ontevreden terug op het boekjaar. “Het verlies kon worden gereduceerd door het verlagen van een aantal kostenposten.”

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt ruim 1.100.000 euro. Hiermee houdt NAC een sterke liquiditeitspositie, iets wat uiteraard belangrijk is voor een voetbalclub. “Deze zal ook aankomend seizoen niet onder druk komen staan”, laat NAC weten.



“Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze supporters, sponsoren, Gemeente Breda en de overheid. Het afgelopen jaar heeft NAC veel (onvoorwaardelijke) steun mogen ontvangen van de supporters en sponsoren. Daarnaast heeft ook de overheid meegedacht en gaf de Gemeente Breda een korting op de huur voor het Rat Verlegh Stadion. Op basis van de jaarcijfers over het seizoen 2020-2021 en de prognose voor seizoen 2021-2022 behoort NAC volgens het Financial Rating System van de KNVB tot de financieel gezonde clubs in Nederland”, aldus de club.