Wintertijd en versoepelde maatregelen: Risico op inbraak neemt toe

BREDA - Het aantal woninginbraken neemt toe. Uit politiecijfers blijkt dat steeds na nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen er een toename te zien is in woninginbraken. Omdat mensen weer vaker de deur uit zijn, grijpen inbrekers de kans om hun slag te slaan. In combinatie met de wintertijd die weer in is gegaan, neemt de kans op inbraak de komende maanden fors toe.

Hoewel je het misschien niet door had, heb je het afgelopen jaar onbewust je huis bewaakt omdat je zo veel thuis was. Maar door de versoepelde coronamaatregelen valt die beveiliging plots weg. Inbrekers zien hun kansen en uit politiecijfers blijkt dat er een toename in het aantal woninginbraken te zien is.

Na een daling van de afgelopen vijf jaar ziet vergelijkingssite Pricewise bij onderzoek naar die cijfers juist weer een stijging in het aantal woninginbraken. ‘’Sinds april 2021 is er weer een stijging in het aantal woninginbraken te zien. Afgelopen augustus stond het aantal woninginbraken zelfs op 2.319, terwijl dit in april nog op 1.324 lag.’’ Mensen zijn weer vaker van huis door de horeca en winkels die bijvoorbeeld weer open zijn, maar ook doordat reizen nu weer iets toegankelijker is. De politie verwachtte deze toename al en geeft aan na elke versoepeling van de coronamaatregelen telkens een groei te zien. Bij strengere coronamaatregelen daalde het aantal inbraken juist weer.

Wintermaanden

Het aantal woninginbraken schommelt het gehele jaar door, maar vooral in de wintermaanden is er een toename te zien. Uit data van voorgaande jaren blijkt dat de kans op inbraak tijdens de donkere dagen toeneemt. Dat komt doordat inbrekers een kleiner risico lopen om betrapt te worden, omdat ze minder snel gezien worden. Vooral in december zie je dat terug in de cijfers: Door de jaren heen worden in deze maand het hoogste aantal inbraken gepleegd. Het risico op inbraak ligt in die periode gemiddeld 50 procent hoger dan in andere maanden van het jaar, blijkt uit de risicomonitor woninginbraken 2020.

Voorkomen

Om de kans op inbraak te verkleinen, kun je zelf al het nodige doen om het inbrekers niet te makkelijk te maken. Doe zo bijvoorbeeld áltijd alle deuren en ramen op slot, ook als je maar even weg bent. Laat een lampje aan staan zodat het lijkt alsof er iemand thuis is, en leg kostbaarheden uit het zicht om het ze niet te makkelijk te maken, mochten ze daadwerkelijk binnenkomen.

Mocht je een verdachte situatie tegenkomen, bel dan altijd 112. Als er bij je eigen huis is ingebroken of poging gedaan tot, dan komt de politie bij u thuis. In dat geval kun je 0900-8844 bellen.