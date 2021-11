Bredanaar staat op plek zes in de Quote 500: Vermogen van 3,5 miljard euro

BREDA - De Quote 500 is maandagavond bekend gemaakt. De lijst is een overzicht van de rijkste Nederlanders, en dit jaar staat er in de top 10 ook een Bredanaar. Mollie oprichter Adriaan Mol (37) heeft een vermogen van 3,5 miljard euro en staat daarmee op de zesde plek.

Wanneer je regelmatig online iets betaalt, ben je de naam Mollie waarschijnlijk al wel vaker tegengekomen. Mollie is namelijk een ‘payment service provider’ die betalingen voor onder andere webshops verwerkt. Je kunt Mollie zien als een tussenpersoon: Zij zorgen ervoor dat jouw geld veilig van je bank naar de webshop gaat. En omdat zij het betalingsproces uit handen nemen voor de webshop, zie je soms Mollie op je bankafschrift staan. Mollie is het bedrijf van de Bredase Adriaan Mol, en de reden dat Mol sinds gisteren op plek zes van de Quote 500 staat.

De 37-jarige Adriaan Mol heeft een vermogen van maar liefst 3,5 miljard euro. Hij valt daarmee net buiten de top 5. De top 5 van de Quote 500 bestaat uit Charlene de Carvalho-Heineken (1), projectontwikkelaar Remon Vos (2), Randstad-oprichter Frits Goldschmeding (3), Gérita en Inge Wessels (4) en luxaflex-ondernemer Hunter Douglas (5).